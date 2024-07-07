رابط التسجيل للتطوع في كأس العالم 2026.. اعرف خطوات التقديم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح باب التسجيل لإمكانية التطوع في كأس العالم 2026، الذي من المتوقع أن يقام في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ولذا نوضح كيفية التقديم بطلب لتصبح أحد متطوعي مونديال الأندية في دورته المقبلة.

طريقة تسجيل التطوع في كأس العالم 2026

وكشفت موقع «FIFA» الرسمي، الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التطوع في كأس العالم 2026، والتي تبدأ بالدخول على موقع فيفا من خلال هذا الرابط ثم اتباع الخطوات التالية:

تعد الخطوة الأولى من عملية التسجيل إكمال نموذج الطلب الخاص.

يجرى تقييم طلبك وسيتم دعوة المتقدمين الناجحين لإجراء مقابلة لمعرفة مدى ملاءمتهم للانضمام إلى فريق FIFA التطوعي للبطولة.

سيتم تعيين المرشحين الناجحين إلى دور بناءً على طلباتهم.

سيُطلب منك إكمال جميع التدريبات المطلوبة لأداء دورك التطوعي في البطولة حيث ستزودك هذه الجلسات بمعلومات أساسية حول البطولة ودورك التطوعي.

بمجرد الانتهاء من تدريبك، سوف تتلقى زي التطوع الخاص بك واعتمادك وتحجز مناوباتك لأداء مهمتك التطوعية.

ستتطلب معظم الأدوار التطوعية الالتزام طوال مدة البطولة، ولكن في بعض الحالات، تبدأ الأدوار قبل شهر من البطولة وتنتهي حتى بعد بضعة أيام.

وبعد الانتهاء من البطولة ستتم دعوتك إلى حدث خاص لتقدير المتطوعين، وستحصل على شهادة التطوع الخاصة بك وتحصل على عدد من التحف والذكريات، وستظل جزءًا من مجتمع متطوعي FIFA ويمكنك التقديم للحصول على فرص مستقبلية.