رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد في مسجد الحسين

كتب:

إسراء سليمان
10:24 م | الأحد 07 يوليو 2024
احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الأحد في مسجد سيدنا الإمام الحسين.

حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ومحمود الشريف نقيب الأشراف.

احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

وحضر أيضًا الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وجمع غفير من المصلين.

وهنأ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة السيد الأزهري على ثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف، وذلك خلال كلمته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد.

اقرأ المزيد:

«الحوار الوطني» يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

تغيير كسوة الكعبة المشرفة مع بدء العام الهجري الجديد.. تزن 1350 كيلوجراما

محافظ بورسعيد يبدأ عمله بحضور احتفال العام الهجري الجديد: «فال خير»

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد 
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.