وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد في مسجد الحسين

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الأحد في مسجد سيدنا الإمام الحسين.

حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ومحمود الشريف نقيب الأشراف.

احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

وحضر أيضًا الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وجمع غفير من المصلين.

وهنأ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة السيد الأزهري على ثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف، وذلك خلال كلمته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد.