اتحاد الصناعات: نتوقع ارتفاع صادرات مواد البناء حال انتهاء أزمات القطاع

قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات اجتمع اليوم مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة النقل، لمدة وصلت إلى 5 ساعات، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أن الجميع هنا من أجل خدمة مصر ويعمل على زيادة الإنتاج الصناعي ومن أجل خدمة المصنعين.

وأضاف «الدسوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «cbc»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه إذا تم حل الأزمات والمعوقات التي تواجه على سبيل المثال قطاع مواد البناء، نستطيع أن نصل من 9 مليارات دولار إلى 90 مليار دولار تصدير خلال عام، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس كبيرا ولا يليق بحجم مصر وقدراتها، ومتفائلين بعد هذا اللقاء حيث أن كل القطاعات متفافئلة ولديها ثقة.

وأوضح عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات، أن ملف الطاقة الشمسية الذي تحدثت عنه الإعلامية قصواء الخلالي، طرحناه من سنوات واقترحنا تخفيف التكلفة، وهذا يصب أن يكون لدينا طاقة جديدة متجددة، ولا تكلفنا مواد بترولية.

وأشار إلى أن الوزير كامل الوزير، وعد بحل أي مشكلة على الفور، وقد عرضنا عليه جميع مشاكلنا خلال الاجتماع الذي استمر 5 ساعات وهو أول مرة يحدث أن يجتمع معنا وزير طيلة هذا الوقت.