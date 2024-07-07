جمعية رجال الأعمال: وجود نائب رئيس وزراء لشؤون الصناعة يفض التشابك بين الوزارات

قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن وجود نائب رئيس وزراء ووزير صناعة على رأس المنظومة يساعد في حل التشابك بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة.

ونوه خلال لقاء عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن وزارة الصناعة لديها نحو 5 جهات تتشابك معها في كل القرارات التي تأخذها، مضيفا أننا لدينا أزمة في تنفيذ القوانين الخاصة بمنظومة الصناعة في مصر، رغم ما جرى من إجراءات تشريعية في السنوات الماضية.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، أن مشكلات الصناعة معروفة وحلولها أيضا موجودة، لافتا إلى ان المشكلة الأساسية كانت تكمن في الجرأة لاتخاذ القرار.

ونوه إلى أن التشكيل الوزاري الجديد كان به جرأة، فهو تشكيل مختلف، ووجود نائب لرئيس الوزراء أمر جيد كنا نحلم به سابقا.