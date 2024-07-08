بالبصل والليمون.. طرق سهلة للتخلص من رائحة دهان الحوائط

مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص بعد طلاء حوائط المنزل، وهي رائحة الدهان التي قد تستمر لأيام، ما يتسبب في حالة من الإزعاج والضيق، ويبحث الكثير عن طرق سهلة، للتخلص من هذه الرائحة، وهناك حيلا بسيطة تقضي على هذا الأمر في وقت قصير.

البصل

يلعب نوع الدهان المستخدم دورا كبيرا، في قوة الرائحة ومدة انبعاثها، حسبما ذكر موقع «the spruce» المتخصص في وصفات تنظيف المنزل، ويمكن استخدام البصل للتخلص من هذه الرائح، عن طريق تقطيع البصل لقطع صغيرة، ووضعه في أطباق في أرجاء الغرفة، وينصح بعد استخدام هذه الأطباق مرة أخرى، لأنه من المحتمل امتصاصها لبعض مركبات الدهان.

الماء واللمون

وضع شرائح من الليمون على المياه، يساعد في امتصاص المركبات المتطايرة في الهواء، لذا يمكن وضعه لمدة 12 ساعة، للتخلص من رائحة الطلاء.

بواقي القهوة

تتميز القهوة برائحة قوية، ويمكن استخدتم بقايا القهوة ووضعها على الأرضيات، للقضاء على رائحة الدهانات، أيا إن كان نوع الطلاء المستخدم وقوة رائحته.

الشمع

قد يستغرب البعض أن بإمكان الشمع القضاء على رائحة دهان الحوائط، الدخان الذي يخرج من اشتعال الشمع، يقضى على هذه الرائحة، كما يفضل استخدام الشمع المصنوعة من فول الصويا، بسبب احتراقها بشكل أكثر نظافة.

نوع الطلاء

هناك أنواع معينة يفضل الابتعاد عنها لتجنب الروائح القوية، من ضمنها دهانات الزيت، والتي تحتوي على كمية كبيرة من المركبات العضوية، فهناك دهانات صحية تحتوي على كميات قليلة المركبات العضوية، والتي تتميز بضعف رائحتها مقارنة بالأنواع الأخرى.