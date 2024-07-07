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النجوم يتفاعلون مع صور زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة: ربنا يسعدكم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:33 م | الأحد 07 يوليو 2024
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، صورا من حفل زفافه على الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابهما الشخصي بموقع إنستجرام، وسرعان ما استقبلا الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيهما.

النجوم يتفاعلون مع حفل زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

وتفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني العربي مع صور حفل زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، إذ كتب باسم ياخور: «ألف مبروك بالهناء والسعادة»، وقالت نادين نسيب نجيم: «مبروك».

بينما كتبت الإعلامية وفاء الكيلاني: «مبروك لأحلى عروسة وأحلى عريس، ربنا يسعدكم»، وقال خالد شباط: «ألف ألف مبرووك».

وكان ناصيف زيتون، طرح مؤخرًا أغنية جديدة، تحت عنوان «خط أحمر» عبر موقع الفدييوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أولى تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل «زيتون» في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

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