طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه في المنزل.. حلوى لذيذة في خطوات

العاشوراء واحدة من الحلويات المحببة للكثيرين، ويقبلون على تناولها في المناسبات السعيدة، كما يمكن تقديمها للضيوف؛ إذ تتميز بمذاق رائع وسهولة التحضير إلى جانب إمكانية إعدادها بطرق وأنواع مختلفة، ومن بينها العاشوراء بالكريم شانتيه؛ لذا نستعرض في السطور التالية طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه في المنزل.

طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه في المنزل

وفي إطار توضيح طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه في المنزل، فإنه يمكن توضيح أن عمل العاشوراء بالكريم شانتيه يحتاج إلى مجموعة من المكونات بمقادير محددة، بحسب تقرير نشرته قناة «cbc سفرة»، كالتالي:

مكونات العاشوراء بالكريم شانتيه

2 كوب قمح.

4 أكواب ماء.

2 كوب حليب.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 علبة قشطة أو كريمة شانتيه.

1/2 كوب مكسرات مشكلة للتزيين.

خطوات عمل العاشوراء بالكريم شانتيه

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

ننقع القمح في الماء لمدة 8 ساعات على الأقل، أو طوال الليل. نضع القمح المنقوع في قدر ونضيف إليه الماء ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح طريًا. نصفي القمح من الماء ونتركه يبرد قليلًا. في قدر، نضع الحليب والسكر والقرفة والهيل ونتركهم على نار هادئة حتى يغلي المزيج ويصبح كثيفًا. نضيف القمح المسلوق إلى القطر «الحليب والسكر» ونقلب جيدًا حتى يتشرب القمح القطر. نحمص اللوز والجوز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 5 دقائق. نضيف الزبيب الأسود والمكسرات المحمصة إلى خليط القمح والقطر ونقلب برفق. نترك العاشوراء تبرد تمامًا في الثلاجة. نخفق القشطة أو الكريمة مع كريم شانتيه حتى يصبح المزيج كثيفًا ومتماسكًا. نوزع العاشوراء في أطباق التقديم، ونزينها بكريمة الشانتيه المزخرفة والمكسرات.

عاشوراء بالكريم شانتيه تناسب مختلف الأذواق

وللحصول على عاشوراء بالكريم شانتيه بمذاق رائع وتناسب مختلف الأذواق، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن الانتباه لها حسب الرغبة في أثناء التحضير، منها: