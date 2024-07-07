طريقة عمل الفطير بالسكر بـ3 أكواب دقيق.. وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

الفطير يعتبر من أكثر الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، إذ يمكن إعداده بأصناف متنوعة وبطرق متعددة من مختلف البلدان والمحافظات، وتأتي طريقة عمل الفطير بالسكر على قائمة أولويات السيدة المصرية نظرًا لمذاقه اللذيذ.

طريقة عمل الفطير بالسكر

وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي عبر فضائية «CBC سفرة» طريقة عمل الفطير بالسكر من خلال تحضير بعض المكونات واتباع الخطوات الآتية:

- 3 أكواب دقيق.

- كوب زبادي.

- نصف كوب زيت.

- ملعقة كبيرة سكر.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ماء للعجن.

- زيت للقلي.

- سكر بودرة للوجه.

طريقة تحضير الفطير بالسكر

ويمكنك تحضير الفطير بالسكر باتباع الخطوات الآتية:

- تخلط جميع المكونات الجافة معا وهي الدقيق مع رشة ملح وسكر.

- يضاف الزيت والزبادي مع التقليب.

- يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين.

- يترك العجين ليرتاح حوالي نصف ساعة.

- تشكل العجينة على شكل كرات ثم تفرد وتدهن بالسمنة ثم تطبق العجينة مثل الكريب.

- يسخن الزيت على النار ثم يسوى الفطير من الجانبين.

- يترك الفطير حتى يصل إلى اللون الذهبي.

- يرش السكر البودرة على الوجه ثم تقدم.

نصائح عند تحضير الفطير بالسكر

- تأكد من استخدام مكونات عالية الجودة.

- اعجن العجين جيدًا حتى تصبح ناعمة ومرنة.

- اترك العجين يرتاح لفترة كافية حتى يتضاعف حجمه.

- سخّن الزيت جيدًا قبل القلي.

- لا تقلي الفطير على نار عالية حتى لا يحترق.

- رش السكر على الفطير وهو ساخن حتى يلتصق به.

- يمكن إضافة مكونات أخرى إلى الحشوة مثل المكسرات أو جوز الهند المبشور.

- يمكن استخدام الزيت النباتي للقلي بدلًا من السمن.

- يمكن التحكم في سمك الفطير حسب الرغبة.