أسامة كمال: مؤتمر القوى المدنية السودانية بالقاهرة أول خطوة للتوصل لاتفاق

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن اللحظة الآن حرجة في السودان والصراع الدائر هناك، والمطالبة بانعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية هي مطالبة شديدة اللهجة للوصول لحل وكان لابد من انعقاد، مشددًا على أنه خطوة في طريق طويل يستلزم الوقت والجهد، موضحًا أن مصر فيما يتعلق بالسودان وليبيا وفلسطين الأمر ليس وجاهة سياسية ولكنه أمن قومي مصري.

القوى المدنية السودانية

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن عقد المؤتمر بحضور القوى المدنية السودانية أخذ مشوارا طويلا من التواصل والتنسيق بين القوى السودانية لم تأت القوى وهي متفقة على شيء، موضحًا أن المشكلة لا يمكن حلها في ساعتين ولكن ما يحدث في السودان سيأخذ أيام وأسابيع وشهور، مشددًا على أن وجود القوى المدنية في مصر أمر يطلب جهدًا ملحوظًا.

وشدد على أنه من الممكن الوصول لبعض نقاط التوافق والخلاف كبير، مؤكدًا أنه لابد الانطلاق من الاتفاق وهو أمن وسلامة الشعب السوداني وابعاد كل القوى التي تريد التأثير بشكل سلبي على السودان، موضحًا أن نقطة الاتفاق في الداخل السوداني ستكون بداية الانطلاق وعبور المرحلة، مضيفًا: «سنناقش الأزمة السودانية بتوسع وسنبحث كيفية التوصل إلى نقطة توافق».