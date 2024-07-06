تفاصيل البيان الختامي لـ«هيئة شؤون الأنصار» بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

قال الدكتور عبدالمحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، في كلمته بختام مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المقام بمصر، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، إن النقاش توصل إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشكل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف العدائيات، مؤكدا أن الحضور اتفقوا على ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبه مستجدات الحرب.

وأضاف «أبو»: «توجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة للدول والجهات الداعمة لأطراف الدعم بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان».

وتابع: «تمثل الأزمة الإنسانية السودانية المأساة الأكبر في العالم، وتأتي على رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، حيث أن وصول المساعدات هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين».

وواصل: «دعا المؤتمرون إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتجنيبهم التعرض للخطر من قبل أطراف الحرب وفقا للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلي والدولي للاستمرار في استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين، كما ناشد المؤتمرون المجتمع الإقليمي والدولي الإيفاء بالتزاماتهم».

واستكمل: «أما المسار السياسي لحل الأزمة، فأجمع المؤتمرون على الحفاظ على السودان وطنا موحدا، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية».