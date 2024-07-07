إسلام الكتاتني لـ«الشاهد»: الإخوان تتعمد رسم صورة ملائكية عن قيادات الجماعة

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن سياسة جماعة الإخوان تتعمد رسم صورة وردية ملائكية وبطولية عن قيادات الجماعة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الأمر يؤثر جدًا في الشباب الصغير لأنه يشكله بحسب ما يريده، وفي حالتي تم ترسيخ هذه الصورة بشكل أكبر بسبب القراءات التي قرأتها عن المظلومية يرسخون بطولات قيادات الإخوان، فيبدأ الشاب يتعمق أكثر وتتعلق أكثر بهذه الجماعة وقياداتها فبتترسم عندك صورة ملائكية».

وأردف: «كان من ضمن المواقف عندما كانوا يتحدثون عن شخصية مثل عصام العريان كانوا يقولون لسانه لا يفتر عن ذكر الله ويقولك واحد مش بينام غير 3 ساعات في اليوم وباقي اليوم في سبيل الله، فتترسخ لديك هذه الصورة الملائكية المخالفة للحقيقة».

وأشار إلى أنه عندما يتذكر الحديث عن عصام العريان بهذه الطريقة يتذكر أيضًا تعاليه في التعامل مع الناس والإعلاميين ومع النخبة، معلقًا: «هو ده اللي لسانه لا يفتر عن ذكر الله؟».

يعد «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.