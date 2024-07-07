«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. متى ترتفع درجة الحرارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، إذ تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة، حتى يوم الاثنين، ثم تبدأ الحرارة في الارتفاع التدريجي على معظم الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، حار رطب خلال الليل، أما على السواحل الشمالية فيسود طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.

طقس الاثنين 8 يوليو

- مشمس إلى غائم جزئي، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

الثلاثاء 9 يوليو

- مشمس إلى غائم جزئي، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- الرياح معتدلة تنشط أحيانا على معظم الأنحاء.

الأربعاء 10 يوليو

- مشمس إلى غائم جزئي، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- الرياح معتدلة تنشط أحيانا على معظم الأنحاء.