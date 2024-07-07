«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في الصعيد وسيناء لأول مرة منذ بداية الصيف

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض طفيف وتدريجي في قيم الحرارة العظمى والصغرى على محافظات جنوب البلاد والصعيد وسيناء، وذلك لأول مرة منذ بداية فصل الصيف، بسبب امتداد الكتل الهوائية الشمالية الى محافظات مصر الوسطى وجنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة على الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ قيم الحرارة العظمي المسجلة اليوم على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد قد سجلت انخفاضًا يتراوح بين 2 إلى 3 درجات وذلك بسبب جود منخفض جوي يحد من حرارة الشمس، بالإضافة إلى تأثير الكتل الهوائية الأوروبية التي عملت على انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والمستمرة لمدة 48 ساعة فقط.

درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 38.

بني سويف: العظمى 37 المحسوسة 38.

المنيا: العظمى 37 المحسوسة 38.

أسيوط: العظمى 37 المحسوسة 38.

سوهاج: العظمى 38 المحسوسة 39.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: الحرارة العظمى 41 المحسوسة 42.

الأقصر: العظمى 41 المحسوسة 42.

أسوان: العظمى 41 المحسوسة 42

الوادي الجديد: العظمى 39 المحسوسة 40

أبو سمبل: العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 41

الغردقة: العظمى 39 المحسوسة 41

سفاجا: العظمى 39 المحسوسة 41

مرسى علم: العظمى 39 المحسوسة 41

شلاتين: العظمى 37 المحسوسة 39