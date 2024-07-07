حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدينة العلمين والسواحل الشمالية

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ مدينة العلمين الجديدة تشهد أجواءً لطيفة ومعتدلة مع بداية ساعات المساء، إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى بين 9 إلى 10 درجات، في حين يسود طقس حار نهارًا.

حالة الطقس اليوم في مدينة العلمين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها أنَّ مدينة العلمين الجديدة تسجل مع بداية ساعات المساء درجة حرارة تتراوح بين 22 إلى 23 درجة، إذ تسود أجواءً لطيفة ومعتدلة حتى ساعات الصباح الباكر، ويستطيع الراغبون في قضاء إجازة الصيف الاستمتاع بشواطئ سواحل العلمين وحضور فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي سينطلق بعد 4 أيام من الآن والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن والطرب في مصر والوطن العربي.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار على مدينة العلمين والسواحل الشمالية للبلاد مع استقرار درجات الحرارة العظمى ما بين 31-33 درجة، إذ تتأثر بكتل هوائية أوروبية تعمل على انخفاض الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على مدينة العلمين والمحافظات الساحلية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الأحد 7-7-2024 على مدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية، كما يلي:

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

الإسكندرية: الحرارة العظمى 31 المحسوسة 34.

مطروح: العظمى 30 المحسوسة 33.

بورسعيد: العظمى 33 المحسوسة 36.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 33 المحسوسة 36.

العريش: العظمى 34 المحسوسة 37.