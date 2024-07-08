تنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات.. ننشر الرابط

تفصلنا أيام قليلة عن إعلان تنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات، إذ يترقب أولياء الأمور ظهوره حتى يتمكنوا من تجهيز الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى المدرسة التابع لها أطفالهم عقب ظهور نتيجة التنسيق والذي أغلق أبوابه نهاية شهر يونيو الماضي في مختلف مديريات التربية والتعليم.

تنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات

وحول تنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات، أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم رابط الحصول على نتيجة التنسيق من بينها «القاهرة، الجيزة »، وذلك من خلال الدخول على صفحة مديرية التربية والتعليم الخاص بهما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والدخول على رابط التنسيق إذ يتم الإعلان عنه عقب إعلان نتيجة التنسيق بشكل مباشر.

رابط تنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات

وفيما يتعلق بتنسيق رياض الأطفال 2024 جميع المحافظات أعلنت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة إذ يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة التنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط. واتباع التعليمات الآتية:

- تسجيل الدخول على الرابط المدون أعلاه

- ظهور قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

- تسجيل الرقم القومي.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال .

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024

كما حددت مديريات التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024 وجاءت على النحو التالي:

- أصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها.

- رقم هاتف ولى الأمر

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- إثبات محل السكن

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- 6 صور شخصية للطفل.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية

- إجراء كشف التأمين الصحي للطفل.

- شراء ملف تقديم من الإدارة التعليمية أو المدرسة كامل الدمغات (2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد).

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

شروط القبول في رياض الأطفال 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط عامة تطبق في كافة مديريات التعليمية بمختلف المحافظات فيما يتعلق بالقبول في مرحلة رياض الأطفال وجاءت على النحو الآتي:

- عدم وجود تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- منع دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم عند رفض طلب الالتحاق برياض أطفال.