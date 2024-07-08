كل ما تريد معرفتة عن مدارس ابدأ التطبيقية.. الشروط ورابط التقديم

مدارس ابدأ التطبيقية، واحدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمبادرة أبدا، والذي يعتبر أهم أهدافها تهيئة العمالة لسوق العمل داخل مصر وخارجها، كما تتيح المبادرة للطلبة حق التقديم في المدارس الوطنية للعلوم التقنية، إذ تساعد على خروج أجيال جديدة من العمالة المدربة على استخدام التكنولوجيا العالمية.

كل ما تريد معرفتة عن مدارس ابدأ التطبيقية

وتستقبل مدارس ابدأ للعلوم التطبيقية الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ونظام الدراسة فيها لمدة 3 سنوات، والتقديم بالنسبة للطلبة عبر الرابط الإليكتروني هنـــــــا، ويقوم الطلبة الراغبون في الحصول على شهادة علمية من مدارس أبدا بالدخول على الربط وإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة:

وبعد إدخال كافة البيانات، الضغط على أيقونة الحفظ.

شروط مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول، مثل الكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

أماكن مدارس ابدأ التطبيقية

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر للذكاء الاصطناعي.

- مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر سابقا.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط.

- مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية سابقا.

تنسيق مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

وعن تنسيق مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية للعام الدراسي 2024-2025، أن يكون الطالب حاصلا على 210 درجة، وذلك في مجموع الشهادة الإعدادية.