مواعيد حفلات الطرب في مهرجان العلمين.. بينها مدحت صالح

يحرص القائمون على النسخة الثانية من مهرجان العلمين لعام 2024 على أن تتضمن قائمة حفلات المهرجان تنوعا في البرامج التي ستعرض خلال فترة المهرجان، بجانب تنظيم عددٍ من الحفلات الطربية لمحبي الطرب، والتي سيحييها عدد من الفنانين الكبار.

تعرف على مواعيد حفلات الطرب فى مهرجان العلمين

تشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين التي ستنطلق يوم 11 يوليو وتمتد حتى يوم 31 أغسطس مشاركة عدد من الفنانين منهم الفنان كاظم الساهر وهاني شاكر وغيرهم وهنا تعرف على التفاصيل.

حفلات الطرب بمهرجان العلمين

- حفل مدحت صالح والذي ستقام في أول يوم من انطلاق المهرجان يوم الخميس الموافق 11 يوليو.

- حفل كاظم الساهر والذي ستقام في الأسبوع الثاني من المهرجان يوم الخميس الموافق 18 يوليو.

- حفل هاني شاكر في الأسبوع الرابع من المهرجان يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.

يذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين تشهد تنوعا كبيرا في الحفلات الغنائية التي سيتم إقامتها ما بين الطرب والراب والرومانسي وغيرها والتي سيحييها عدد من النجوم .