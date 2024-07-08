«الأزهر» يعقد ملتقى الفنون والثقافة للاحتفاء بالعام الهجري الجديد اليوم

يعقد مكتب الأزهر لدعم الابتكار ملتقى الأزهر للفنون والثقافة للاحتفاء بالعام الهجري الجديد، في العاشرة صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر.

فلسطين في قلب الأزهر

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان صحفي، أن الملتقى يٌعقد بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين للمشاركة بإنتاج أعمال فنية عن العام الهجري والسيرة النبوية العطرة، بالإضافة إلى مسابقة فنية للطلاب وورش طباعة وخط عربي تحت عنوان «فلسطين في قلب الأزهر»، فضلا عن ندوة تثقيفية عن العام الهجري ودور المبدعين في إحياء المناسبات الدينية، كما سيتم تكريم السادة المشاركين في الملتقى.

دعم القضية الفلسطينية

جدير بالذكر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بضرورة إطلاق حملة إغاثة عالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني، فأطلق بيت الزكاة والصدقات المصري حملة بعنوان «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، انطلاقًا من المسؤولية التاريخية والدينية التي يحملها الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في أرضه ووطنه ومقدساته، ودفاعًا عن المستضعفين في كل مكان وزمان.