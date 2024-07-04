مي سليم: تخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين إلى فلسطين «مبادرة إنسانية»

قالت الفنانة مي سليم، إن مهرجان العلمين يشهد تطورا مستمرا ومنذ انطلاق دورته الأولى العام الماضي، شهد حالة كبيرة من الانبهار الذي خطف أنظار العالم نحو تلك المدينة الساحرة بجمالها الطبيعي واستغلالها بطريقة مبتكرة.

مهرجان العلمين يستحوذ على اهتمام العالم

وأضافت الفنانة مي سليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين أعلن في دورته الثانية عن تخصيص 60 % من إيراداته للشعب الفلسطيني ومساعدته، والتي تعد مبادرة إنسانية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشددت على تضمن مهرجان العلمين لفعاليات خاصة بالحفلات الموسيقية والرياضية والطفل أيضًا، جعل المهرجان يستحوذ على اهتمام العالم؛ لأنه جمع ألوان الفن بكل فئاته سواء المسرح أو التمثيل أو الغناء، والذي ظهر من خلال تصدره لتريندات مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا فور انعقاد فعاليات المؤتمر الصحفي.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في بطولة فيلم بنقدر ظروفك مع الفنان أحمد الفيشاوي، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نسرين طافش، محمد ممدوح، يوسف الأسدي، وآخرين من إخراج أيمن مكرم.