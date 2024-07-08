أعشاب تنعش سياحة التسوق في العريش.. «مرمرية وزعتر وزيت زيتون»

منتجات عشبية سيناوية، تُزرع بصحراء سيناء، لها فوائد صحية حسب من جربوها، باتت مطلباً أساسياً لزوار محافظة شمال سيناء، وبالتحديد المصطافون بالعريش.

أكثر من 10 أصناف يتم بيعها للمصطافين القادمين من المحافظات المختلفة وزوار شمال سيناء، جميعها مستمدة من البيئة السيناوية ولها فوائد كثيرة، حسب حديث محمد الحصينى أبومعاذ، صاحب محل لبيع الأعشاب لـ«الـوطن»، من بينها زيت الزيتون ذو الرائحة الرائعة، وأيضاً المرمرية والزعتر، وهما من الأعشاب المستخدمة لعلاج المغص والصداع، بخلاف حب الزيتون، وعسل النحل الطبيعى، قطفة التين الشوكى، وهو من إنتاج صحراء الشيخ زويد

520 صنفا من الأعشاب الطبيعية

وكثير من الأعشاب الأخرى التى اعتاد أهالى سيناء استخدامها لعلاج أمراض الضغط والكلى والسكر.البيئة السيناوية غنية بالنباتات، وبها ما يقرب من 520 صنفاً، وتتميز بزراعة الأعشاب الطبيعية،

أعشاب طبيعية وفاكهة وخضروات سيناوية

وفقاً لعبد العزيز الغالى، أمين عام جمعية التراث السيناوى، علاوة أيضاً على زراعة بعض الفاكهة والخضراوات السيناوية، مثل الخوخ، الكنتالوب، الخيار والشمام، ذات الجودة والمذاق الخاص، وأيضاً تتميز العريش بصناعة العجوة، علاوة على وجود كثير من الأعشاب التى تدخل فى صناعة الأطعمة.

وعن سياحة التسوق، أشار «الغالى» إلى أن السائح الذى يأتى إلى العريش، يريد أن يتعرّف على المنتجات السيناوية وتجربتها، ولذلك يقوم بعملية الشراء بعد التجربة، ولذا ذاع صيتها بين الزائرين والضيوف، وجميعها أعشاب ومواد مفيدة للصحة، وتُطلب خصيصاً من محافظة شمال سيناء، وتجوب مختلف المحافظات وأنحاء العالم.