رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أعشاب تنعش سياحة التسوق في العريش.. «مرمرية وزعتر وزيت زيتون»

كتب:

حسين إبراهيم
09:57 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
الأعشاب الطبيعية بشمال سيناء

الأعشاب الطبيعية بشمال سيناء

منتجات عشبية سيناوية، تُزرع بصحراء سيناء، لها فوائد صحية حسب من جربوها، باتت مطلباً أساسياً لزوار محافظة شمال سيناء، وبالتحديد المصطافون بالعريش.

أكثر من 10 أصناف يتم بيعها للمصطافين القادمين من المحافظات المختلفة وزوار شمال سيناء، جميعها مستمدة من البيئة السيناوية ولها فوائد كثيرة، حسب حديث محمد الحصينى أبومعاذ، صاحب محل لبيع الأعشاب لـ«الـوطن»، من بينها زيت الزيتون ذو الرائحة الرائعة، وأيضاً المرمرية والزعتر، وهما من الأعشاب المستخدمة لعلاج المغص والصداع، بخلاف حب الزيتون، وعسل النحل الطبيعى، قطفة التين الشوكى، وهو من إنتاج صحراء الشيخ زويد

520 صنفا من الأعشاب الطبيعية

وكثير من الأعشاب الأخرى التى اعتاد أهالى سيناء استخدامها لعلاج أمراض الضغط والكلى والسكر.البيئة السيناوية غنية بالنباتات، وبها ما يقرب من 520 صنفاً، وتتميز بزراعة الأعشاب الطبيعية،

أعشاب طبيعية وفاكهة وخضروات سيناوية

وفقاً لعبد العزيز الغالى، أمين عام جمعية التراث السيناوى، علاوة أيضاً على زراعة بعض الفاكهة والخضراوات السيناوية، مثل الخوخ، الكنتالوب، الخيار والشمام، ذات الجودة والمذاق الخاص، وأيضاً تتميز العريش بصناعة العجوة، علاوة على وجود كثير من الأعشاب التى تدخل فى صناعة الأطعمة.

وعن سياحة التسوق، أشار «الغالى» إلى أن السائح الذى يأتى إلى العريش، يريد أن يتعرّف على المنتجات السيناوية وتجربتها، ولذلك يقوم بعملية الشراء بعد التجربة، ولذا ذاع صيتها بين الزائرين والضيوف، وجميعها أعشاب ومواد مفيدة للصحة، وتُطلب خصيصاً من محافظة شمال سيناء، وتجوب مختلف المحافظات وأنحاء العالم.

اقرأ المزيد:

محافظ شمال سيناء يفتتح متحف التراث السيناوي في العريش

«العريش» قلب سيناء.. دبكات من التراث السيناوي على الشاطئ طوال الصيف

المتسابق يحيى المنواتي يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية من التراث السيناوي

سقوط أمطار خفيفة على قرى ومدن شمال سيناء

من غزة عبر العريش.. وصول الدفعة الـ18 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين إلى أبو ظبي للعلاج

أماكن الشواطئ المفتوحة والمجانية بطول البحر المتوسط.. من العريش إلى مطروح

العريش تستعد لاستقبال المصطافين بحملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة
بقلم حسين إبراهيم