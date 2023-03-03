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المتسابق يحيى المنواتي يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية من التراث السيناوي

كتب:

محمد عزالدين
11:28 م | الجمعة 03 مارس 2023
يحيى المنواتي

يحيى المنواتي

شارك المتسابق يحيى المنواتي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في الحلقة الجديدة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

حميد الشاعري: إيه الحلاوة دي؟

وقدم «المنواتي» أمام لجنة التحكيم، في المرحلة الأخيرة من تجارب الأداء الكامل، أغنية من التراث السيناوي، وأشادت به اللجنة، وقال له الفنان حميد الشاعري: «إيه الحلاوة دي؟».

وأضاف الشاعر الغنائي أمير طعيمة: «أنا مبسوط من الدوم لإننا بنسمع الألوان دي»، فيما قالت الفنانة أنوشكا: «رائع».

من ناحيته، قال «المنواتي»: «راض جدا عن أدائي النهاردة الحمد لله، وعن اختياري للأغنية لأنها بتعبر عني وعن أهل سيناء».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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بقلم محمد عزالدين