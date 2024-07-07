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محافظ شمال سيناء: الملف الاقتصادي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة

كتب:

حسين إبراهيم
03:06 م | الأحد 07 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، مؤتمرا في قاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعلاء الدين عطوة مستشار المحافظ لشؤون العلاقات العامة، ومحمد سليم سلام المتحدث الرسمي للمحافظة.

ووجه محافظ شمال سيناء، الشكر للقيادة السياسية على الثقة الغالية وتعيينه محافظا لشمال سيناء، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

مصر دولة قوية

وأكد المحافظ أن مصر دولة قوية تقف على أرض صلبة برغم التهديدات التي تحيط بها من كل الاتجاهات الاستراتيجية سواء الخارجية أو الداخلية، والقيادة السياسية تعي هذه التهديدات تمامًا وتعمل على مجابهتها.

القضاء على الإرهاب

وأضاف أن التمكين الاقتصادي نجح في القضاء على الإرهاب، والمواطن السيناوي الشريف لعب دورًا كبيرًا في نجاح العمليات بسيناء، موضحا أنه سيعمل على عدة ملفات بينها الملف الاقتصادي الذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية التوزان بين الاقتصاد والأمن وترتيب الأولويات.

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بقلم حسين إبراهيم