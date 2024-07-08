أعلنت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والذي بدأ على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، ويستمر حتى 31 يوليو 2024 وذلك وفقاً للشروط التالية:-

شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة او معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2024 على 18 عاماً.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2023-2024.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة «مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2012» للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتمّ الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيًا إلى مدارس التعليم العام.

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد وهي: (اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم).

- يتمّ سداد مقابل أداء الخدمة: رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها 250 جنيها مصريا رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتمّ سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب، الذين تنطبق عليهم شروط التقدم، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقديم.

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع).