رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فاكهة لا يسمح باصطحابها على متن الطائرة.. قد تتسب في تدميرها

كتب:

إسلام عطية
10:41 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
طائرة

طائرة

محظورات عديدة تحرص إدارة أمن المطارات على تذكير المسافرين بها قبل بدأ الرحلات الجوية، حتى لا تؤثر على الرحلة، حتى أن كانت بطريقة غير مباشرة، وتشدد معظم شركات الطيران على عدم اصطحاب بعض الأطعمة، ومنها فاكهة معينة تصنفها العديد منها على أنها «خطيرة»، وقد تتسبب في إحراق الطائرة بالركاب.

فاكهة يمنع اصطحابها على متن الطائرات

وفقًا لموقع «cntraveller»، فإن فاكهة جوز الهند، التي تحظى بشهرة واسعة حول العالم، يمنع اصطحابها على متن الطائرات في العديد من المطارات العالمية، خاصة في الهند وإنجلترا، وتصنف كمادة صلبة قابلة للاشتعال التلقائي، ويمكن أن تتسبب في إشعال حريق هائل في الطائرة، إذ أنه عند ملامستها للماء، يمكن أن تنبعث منها بعض الغازات القابلة للاشتعال، بسبب احتوائها على كمية عالية من الزيت القابل للاشتعال.

وبحسب المتحدث باسم مطار شاتراباتي شيفاجي ماهاراج الدولي في مومباي، فإنه منذ عام 2022 إلى 2023، مثّل جوز الهند حوالي 9% من العناصر المحظورة الموجودة في حقائب المسافرين في هذا المطار.

متى يسمح باصطحاب جوز الهند بالطائرات؟

يمكن السماح بنقل جوز الهند عبر الطائرات في حال إذا كانت معبأة للبيع فقط، وهو أمر استثنائي، إذ أن هذه الفاكهة مصنفة من الفئة الـ4 من حيث البضائع شديدة الخطورة، لذا فإن السماح بها يعد أمرا يتسحيل أن تقبله العديد من المطارات، إلا في هذه الحالة فقط.

أطعمة أخرى محظورة

أشار موقع «ديلي ستار» البريطاني، إلى هناك بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى التي يصعب اصطحابها على متن الطائرات، مثل:

- الزبادي.

- التونة.

- المربى.

- العسل.

- الحمص.

اقرأ المزيد:

طريقة عمل كوكيز جوز الهند بخطوات سهلة.. «حضريه لأطفالك في دقائق»

«عشان متتخدعش».. 5 علامات تميز زيت جوز الهند الأصلي عن المغشوش

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بخطوات بسيطة.. مش هتشتريه من برة تاني

أعراض حساسية حليب البقر وبدائله الآمنة.. لبن جوز الهند واللوز والشوفان

أسعار ياميش رمضان 2023 بالأسواق.. اعرف كيلو جوز الهند والمكسرات بكام

منها ماء جوز الهند وعصير الليمون.. تعرف على أفضل المشروبات لفصل الصيف
بقلم إسلام عطية