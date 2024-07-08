فاكهة لا يسمح باصطحابها على متن الطائرة.. قد تتسب في تدميرها

محظورات عديدة تحرص إدارة أمن المطارات على تذكير المسافرين بها قبل بدأ الرحلات الجوية، حتى لا تؤثر على الرحلة، حتى أن كانت بطريقة غير مباشرة، وتشدد معظم شركات الطيران على عدم اصطحاب بعض الأطعمة، ومنها فاكهة معينة تصنفها العديد منها على أنها «خطيرة»، وقد تتسبب في إحراق الطائرة بالركاب.

فاكهة يمنع اصطحابها على متن الطائرات

وفقًا لموقع «cntraveller»، فإن فاكهة جوز الهند، التي تحظى بشهرة واسعة حول العالم، يمنع اصطحابها على متن الطائرات في العديد من المطارات العالمية، خاصة في الهند وإنجلترا، وتصنف كمادة صلبة قابلة للاشتعال التلقائي، ويمكن أن تتسبب في إشعال حريق هائل في الطائرة، إذ أنه عند ملامستها للماء، يمكن أن تنبعث منها بعض الغازات القابلة للاشتعال، بسبب احتوائها على كمية عالية من الزيت القابل للاشتعال.

وبحسب المتحدث باسم مطار شاتراباتي شيفاجي ماهاراج الدولي في مومباي، فإنه منذ عام 2022 إلى 2023، مثّل جوز الهند حوالي 9% من العناصر المحظورة الموجودة في حقائب المسافرين في هذا المطار.

متى يسمح باصطحاب جوز الهند بالطائرات؟

يمكن السماح بنقل جوز الهند عبر الطائرات في حال إذا كانت معبأة للبيع فقط، وهو أمر استثنائي، إذ أن هذه الفاكهة مصنفة من الفئة الـ4 من حيث البضائع شديدة الخطورة، لذا فإن السماح بها يعد أمرا يتسحيل أن تقبله العديد من المطارات، إلا في هذه الحالة فقط.

أطعمة أخرى محظورة

أشار موقع «ديلي ستار» البريطاني، إلى هناك بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى التي يصعب اصطحابها على متن الطائرات، مثل:

- الزبادي.

- التونة.

- المربى.

- العسل.

- الحمص.