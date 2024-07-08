 «الأعلى للثقافة» يعلن إطلاق مسابقة «حماية البيئة واجب ومسؤولية»

أعلنت إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، عن مسابقة تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، التي جاءت تحت عنوان: (حماية البيئة واجب ومسئولية)، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

جوائز المسابقة

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة مبلغ 44 ألف جنيه، بواقع 22 ألف جنيه لكل فرع على النحو التالي:

المركز الأول: 10 آلاف جنيه.

المركز الثاني: 7 آلاف جنيه.

المركز الثالث: 5 آلاف جنيه.

وانقسمت المسابقة إلى فرعين وهما:

الفرع الأول (أبحاث)

تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق، وفقًا للكتابة العلمية البحثية السليمة وطرح رؤى جديدة وسبل للحلول.

تكتب ببنط «Simplified Arabic» بقياس 14، ومسافة واحدة على ورق قياس A4، على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية وأسطوانة مدمجة CD.

الفرع الثاني (الأعمال المبتكرة)

1. تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات.

شروط المسابقة

- أن يتراوح سن المتقدم بين 20 إلى 30 عامًا ميلاديًا.

- على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب بنكي برقم حسابه.

ويذكر أن موعد التقدم للمسابقة بدأ في الأول من شهر يوليو الجاري، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الأعمال في 15 سبتمبر 2024، وترسل المشاركات في المسابقة على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة - إدارة المسابقات.