«الجيل» يثمن جهود التحالف الوطني: ساهمت في تخفيف معاناة ملايين المصريين

أثنى حزب الجيل الديمقراطي على الإنجازات التي حققها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مختلف المحافظات، من خلال تقديم خدمات اجتماعية وصحية ومعيشية ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن حوالي 38 مليون مصري من الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.

تحقيق طفرة حضارية

وأشار الحزب في بيانه إلى أن مؤسسات التحالف تمكنت من تحقيق طفرة حضارية من خلال توفير العديد من الخدمات التي لم تكن متوفرة سابقًا في تلك المناطق، ومن أبرز الخطوات التي قام بها التحالف تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، موضحا أن التحالف عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تكاملي وتشاركي، ما يضمن تقديم خدمات غير مكررة للمواطنين.

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بما قدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي من دعم للأسر الأكثر احتياجًا، ما يساعدهم في الحصول على مصادر دخل مستدامة تخرجهم من دائرة الفقر والعوز.

وأوضح أن التحالف سلم 1483 أسرة في سبع محافظات مشروعات تنموية تضمن لهم دخلًا ماليًا مستدامًا، بالإضافة إلى مبادرة ازرع التي تدعم صغار المزارعين.

وثمن الشهابي جهود التحالف في المجالات الاجتماعية والصحية والغذائية، مشيرًا إلى إعادة إعمار 384 منزلًا، وتجهيز العرائس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث وتركيب وصلات المياه، تسليم 22 ألفا و493 نظارة طبية، وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون، وتوفير 273 جهاز تعويضي، كما جرى تنفيذ قوافل طبية استفاد منها 698 ألفا و510 مواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أنه جرى توزيع شنط غذائية لـ 150,12 مستفيد، وتوزيع 561,935 وجبة غذائية، و122,285 كيلو من اللحوم، و165ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى دعم 15,232 أسرة نقديًا، وتسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري المنتظم لـ 350 ألف أسرة.

دعم غزة

وأشار الشهابي إلى أن نشاط التحالف الوطني لم يقتصر على الداخل المصري، بل انطلق إلى خارج البلاد لدعم أهلنا في قطاع غزة، حيث أرسل التحالف مساعدات إغاثية وغذائية وصحية عبر معبر رفح من خلال إطلاق خمس قوافل لدعم الأهالي في فلسطين، تضمنت 2224 قاطرة محملة بـ 45 ألف طن من المواد الغذائية.