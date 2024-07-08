وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.

متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع

وشهد الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتي تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة، إذ شدد «سويلم» على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الري والشرب وغيرها من الاستخدامات .

ووجه بتابعة مصلحة الري وهيئة الصرف لحالة تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة أسوان، والمتابعة الدقيقة لحالة الرى بمنطقة وادي النقرة بأسوان من كافة جهات الوزارة المختصة (ري - صرف - ميكانيكا وكهرباء) وسرعة التدخل لحسم أي شكاوى في حينها.

إعداد تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع

كما وجه بإعداد الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة واحلال بوابات الترع بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتنسيق بين مصلحة الري وهيئة الصرف ومعهد بحوث الإنشاءات بشأن دراسة حالة الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية، ومصرف تلا وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر وآليات التنفيذ.

كما وجه بمراعاة مصلحة الري وأجهزتها المختصة لتقييمات قطاع التفتيش الفني لهندسات وإدارات الري وذلك عند التحفيز المالي لتلك الإدارات والهندسات.

التنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء

وكلف «سويلم» بالتنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمعاهد المختصة بالمركز القومي لبحوث المياه بشأن أعمال النطاقات الواقية على الترع والمصارف وأمام محطات الرفع، ودراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد في تصنيع هذه النطاقات، وإعداد قطاع التخطيط لتطبيق يستخدم على أجهزة الهواتف المحمولة Mobile App يتيح عرض بيانات المناوبات على الترع بإدارات الري المختلفة لإمكانية نشر هذا التطبيق ليتم استخدامه بمعرفة المزارعين بمختلف المحافظات.