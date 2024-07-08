دراسة في جامعة بنها حول استخدام الواقع الافتراضي في الإنعاش القلبي الرئوي

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها الباحثة سومية صبحي السيد عجم، المعيدة بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول على الماجستير في تمريض الأطفال، عن استخدام الواقع الافتراضي كأداة تعليمية لطلاب كليات التمريض للإنعاش القلبي الرئوي.

الواقع الافتراضي في التدريب

وأشارت الباحثة الى أن تنفيذ الواقع الافتراضي فى التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي يعتبر أداة فعالة يمكن استخدامها لتعليم أعداد متزايدة من الطلاب، وذلك لتحسين مستوى المهارات والمعلومات المكتسبة، وتوفير فرص تعلم أكثر ملاءمة للمتعلمين الذين يسعون إلى أن يكونوا مؤهلين فى مهارات دعم الحياة الأساسية، مشيرة الى أن الواقع الافتراضي طريقة تعليمية جيدة وموردا يمكن استخدامه لتحقيق هذه الاهداف.

خلق بيئات تعليمية اكثر جاذبية

وأوصت الباحثة باعتماد الواقع الافتراضي فى التعليم العالي لخلق بيئات تعليمية اكثر جاذبية وفاعلية وشخصية، إضافة إلى دمج تقنية الواقع الافتراضي في المقررات السريرية التمريضية لتعزيز أدائهم في الأماكن السريرية.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تسعى دائمًا على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تحرص أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.