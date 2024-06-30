فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ4 كليات في جامعة بنها.. المواعيد

أعلنت جامعة بنها فتح باب القيد بالدراسات العليا بكليات الطب البشري والزراعة والطب البيطري و التمريض للعام الأكاديمي 2024 - 2025 للحصول على درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، بداية من غدا الأول من يوليو، طبقا للائحة الداخلية لكل كلية والسعة الاستيعابية.

موعد التقدم للدراسات العليا بجامعة بنها

أوضح بيان جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، أن التقديم متاح من أول يوليو اعتبار من غدا، مُشيرا أنه يمكن الاطلاع على آخر موعد للتقديم من خلال موقع الكلية التي ترغب في التسجيل بها، حيث جري إتاحة جميع مواقع الكليات على الرابط التالي من هنا.

رابط التقدم للدراسات العليا في جامعة بنها

أضاف بيان جامعة بنها أنه يمكن التقدم للدراسات من خلال الرابط التالي للطلاب المصريين من هنا.

أضاف أن رابط التقديم للطلاب الوافدين من هنا.

أوضح بيان الجامعة أنه للاطلاع على الخدمات الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا من خلال الرابط التالي من هنا.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا

وكشفت جامعة بنها الأوراق المطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا، حيث يقدم كل طالب دُوسيه يحتوى على المُستندات الآتية :

- طلب التحاق استمارة التسجيل، يتم طبعها من على الموقع واستمارة التسجيل الإلكتروني.

- شهادة البكالوريوس، مُوضحاً بها التقدير العام.

- شهادة تقديرات بكالوريوس.

- شهادة الميلاد أو مٌستخرج رسمي منها.

- مُوافقة جهة العمل على التسجيل للدرجة

- الموقف من التجنيد.

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