إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي في جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation، بداية من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو2024، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

برامج دعم البحث العلمي

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة، هي التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستُحسب بناء على آخر خمس سنوات طبقًا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar.

أضاف أنه يوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابه على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.

تنمية قدرات هيئة التدريس

وأضاف أن برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لهيئة التدريس وشباب الباحثين تلعب دورًا كبيرًا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين، وتؤثر على التصنيف العالمي للجامعة.