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مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024-2025.. الدولة تدعم الطالب بـ60% من قيمتها

كتب:

حسن صالح
11:07 ص | الخميس 27 يونيو 2024
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى التعرف على مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 - 2025، لأنها تقدم تعليما متميزا في 6 كليات متخصصة ضمن منظومة الدراسة في الجامعات الأهلية بمصر 

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 والكليات المتاحة والكليات الجديدة التي ستدخل الخدمة بها العام الدراسي المقبل في ضوء سعي الأهالي والطلاب للتعرف على تفاصيل الالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025

أشار الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس علي جامعة بنها الأهلية، لـ«الوطن»، إلى أن الدراسة في الكلية قائمة في 6 كليات ضمن منظومة مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 سنويا، لافتا إلى أن الكليات المتاحة هي كالتالي:  

- الطب البشري وتبلغ المصاريف الدراسية لها 120 ألف جنيه سنويا 

- كلية طب الأسنان وتبلغ المصاريف فيها 115 ألف جنيه سنويا

- كلية العلاج الطبيعي وتبلغ المصاريف فيها 95 ألف جنيه سنويا 

- كلية الهندسة وتبلغ المصاريف فيها 65 ألف جنيه سنويا 

- كلية علوم الحاسب وتبلغ المصاريف 55 ألف جنيه سنويا

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وتبلغ المصاريف 45 ألف جنيه سنويا 

تكلفة مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025

وأوضح أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 للبرامج الدراسية في الكليات المتاحة تكاد تكون بسيطة وتمثل نسبة 50% من إجمالي المصروفات الفعلية، بمعنى أن هناك دعما يصل إلى 60% لكل طالب، موضحا أن الدراسة بالجامعة تهدف إلي توفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء لسوق العمل.

وأكد أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 في الكليات المتاحة تتراوح ما بين 120 و45 ألف جنيه للعام الواحد حسب لائحة كل كلية من الكليات وعددها 6 كليات.

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