مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024-2025.. الدولة تدعم الطالب بـ60% من قيمتها

تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى التعرف على مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 - 2025، لأنها تقدم تعليما متميزا في 6 كليات متخصصة ضمن منظومة الدراسة في الجامعات الأهلية بمصر

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 والكليات المتاحة والكليات الجديدة التي ستدخل الخدمة بها العام الدراسي المقبل في ضوء سعي الأهالي والطلاب للتعرف على تفاصيل الالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025

أشار الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس علي جامعة بنها الأهلية، لـ«الوطن»، إلى أن الدراسة في الكلية قائمة في 6 كليات ضمن منظومة مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 سنويا، لافتا إلى أن الكليات المتاحة هي كالتالي:

- الطب البشري وتبلغ المصاريف الدراسية لها 120 ألف جنيه سنويا

- كلية طب الأسنان وتبلغ المصاريف فيها 115 ألف جنيه سنويا

- كلية العلاج الطبيعي وتبلغ المصاريف فيها 95 ألف جنيه سنويا

- كلية الهندسة وتبلغ المصاريف فيها 65 ألف جنيه سنويا

- كلية علوم الحاسب وتبلغ المصاريف 55 ألف جنيه سنويا

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وتبلغ المصاريف 45 ألف جنيه سنويا

تكلفة مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025

وأوضح أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 للبرامج الدراسية في الكليات المتاحة تكاد تكون بسيطة وتمثل نسبة 50% من إجمالي المصروفات الفعلية، بمعنى أن هناك دعما يصل إلى 60% لكل طالب، موضحا أن الدراسة بالجامعة تهدف إلي توفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء لسوق العمل.

وأكد أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 -2025 في الكليات المتاحة تتراوح ما بين 120 و45 ألف جنيه للعام الواحد حسب لائحة كل كلية من الكليات وعددها 6 كليات.