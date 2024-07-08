تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 12 سفينة، وجرى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و768شاحنة و225 سيارة.

حركة الواردات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و355 شاحنة و185 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و413 شاحنة و40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر 4 سفن وهي الحرية2، والرياض، وبوسيدون اكسبريس وعادل، بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن.

تداول 4 آلاف طن بضائع

وجرى تداول 4000 طن بضائع و266 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر السفينة INGY وعلى متنها 3 آلاف طن دقيق متجهة الى ميناء بورسودان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3413 راكب بموانيها.