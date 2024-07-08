رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروعات الطرق والمشروعات السكنية، يرافقه مسئولو الجهاز، ومسئولو المشروعات.

استهل المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته التفقدية بالمدينة بالمرور على استكمال الأعمال الجارية للطرق بمحور( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي بالمدينة.

مشروع سكن لكل المصريين مصر بأرض المعارض

واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولته التفقدية بالمرور على مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث تفقد مشروع «سكن مصر - أرض المعارض»، والذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات به لمالكيها، وجارٍ استكمال أعمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.

واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية بتفقد موقع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة، بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2)، ويتم تنفيذه كمحور إسكان جديد بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وخلال جولته بالمشروعات، أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته للقائمين على التنفيذ بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة العالية، طبقاً لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو تنفيذ وحدات سكنية متكاملة ومتنوعة، وطرق ومشروعات على أفضل مستوى.

اقرأ المزيد:

«جهاز القاهرة الجديدة»: ندفع بالعمل في مشروعات التجمع الثالث و«مثلث الأمل»

قيادات «الصحة» يتفقدون مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة

إقبال من الناخبين على لجان التجمع في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة

«الإسكان» تكشف الموعد النهائي للحصول على شقة في التجمع الثالث بمقدم 100 ألف جنيه

مميزات وحدات التجمع الثالث وخطوات حجز شقة بنزهة الأندلس.. اعرف التفاصيل

رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على شقق بـ«نزهة الأندلس» في التجمع الثالث

طريقة حجز وحدة سكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث.. أسعار الوحدات وخطوات الحجز

«الإسكان»: بدء حجز شقق نزهة الأندلس في التجمع الثالث غدًا

مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث.. اعرف أسعار الوحدات السكنية

موعد تسليم شقق سكن مصر في أرض المعارض.. اعرف جدول الأيام

اليوم.. بدء تسليم وحدات «سكن مصر» في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة

تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد

جدول تسليم الدفعة الثانية من وحدات «سكن مصر» بـ«أرض المعارض».. اعرف ميعادك

جدول تسليم وحدات مشروع سكن مصر في أرض المعارض بالقاهرة

افتتاح معرض «أهلا مدارس» للمستلزمات المدرسية في أرض المعارض بالبحيرة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.