إقبال من الناخبين على لجان التجمع في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة

يتوافد مواطنو القاهرة الجديدة على مقار اللجان في منطقة التجمع الأول؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسة.

وشهدت لجنة هدى شعراوي إقبال العشرات من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، واصطف الناخبون أمام اللجنة رافعين أعلام مصر، مؤكدين أن الانتخابات ملحمة لبناء الوطن.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت صباح الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء اليوم، وفقا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.