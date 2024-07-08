التحالف الوطني ينظم مراجعات للصف الثالث الثانوي في الإسماعيلية (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة الإسماعيلية، مراجعة نهائية مجانية لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، بعد نجاح المراجعات السابقة بشهادة طلاب محافظة الإسماعيلية.

مراجعات التحالف الوطني

وذكر التحالف الوطني في بيان، أنّ أمانة محافظة الإسماعيلية نظمت مراجعات لمادة علم النفس والاجتماع حضرها أكثر من 400 طالب وطالبة، بعد أن أشاد الطلاب بالمراجعات السابقة.

ويدعم التحالف طلاب الثانوية العامة، عن طريق تقديم الدعم التعليمي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية، من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، معبرا عن آماله في أن يسهم من خلال هذه المبادرة في مساعدة الطلاب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

طلاب الثانوية العامة

ويقوم التحالف في الأمانات المختلفة بالمحافظات بتنظيم مراجعات نهائية للطلبة على المواد، إضافة إلى توفير قاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت تكفي مئات الطلاب، وذلك دعمًا لدور التحالف الوطني المجتمعي في الوقوف بجانب الطلاب والطالبات الثانوية العامة والتكاتف مع شباب الوطن.