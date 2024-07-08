أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2024 في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2024، ثباتا نسبيا في معظم الأنواع بالأسواق المصرية، وسجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم نحو 2291 جنيها.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2024، بحسب آخر التحديثات من قبل شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم الاثنين

سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم نحو 2120 جنيها، بينما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1990 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1990 جنيها، بينما استقر سعر طن أسمنت المنيا عند 1950 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 2100 جنيه، بينما وصل سعر طن أسمنت السهم إلى نحو 2035 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 2005 جنيهات، بينما وصل سعر طن أسمنت المسلح نحو 2000 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت اليوم

وفي المقابل، سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2100 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت بني سويف نحو 2045 جنيها، كما استقر سعر طن أسمنت النصر نحو 2040 جنيها، فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط نحو 2130 جنيها.