انطلاق مشروع سكن كريم لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

أعلنت الدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة في المنوفية، انطلاق مشروع سكن كريم داخل المحافظة بداية من اليوم، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من السكن غير الآدمي، وذلك بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تفاصيل مشروع سكن كريم

وقالت «غنيم» في تصريحات لـ «الوطن»، إن محور سكن كريم الذي أطلقته مبادرة حياة كريمة منذ فترة يهدف إلى توفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في قرى الريف المصري، وذلك من خلال التدخل الهندسي في القطاع الخدمي، مشيرة أن المحور يستهدف تأهيل المنازل من خلال «عمل سقف - رفع كفاءة المنزل - تجهيز منزل من التشطيب».

كيفية اختيار الحالات المستحقة

وتابعت «غنيم»، أنه يتم التواصل مع الحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية عن طريق فريق المتطوعين التي تمتلكه مبادرة حياة كريمة في كل أرجاء المحافظة، حيث يتم التواصل مع المتطوعين في القرية للبحث والتقصي عن المواطنين الأكثر احتياجا، وبعد ذلك يتم عمل دراسة عليهم، ومعرفة من هو الأكثر استحقاقًا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.