طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بمحافظة المنوفية 

كشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تقديم أولياء الأمور لأبنائهم في مدارس رياض الأطفال في الأسابيع الماضية.

طريقة معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بمحافظة المنوفية

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم الانتهاء من التقديم لمرحلة رياض الأطفال، ويمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، عقب الإعلان عنها من موقع المحافظة بالرقم السري الخاص بكل طالب، وهو الرقم القومي خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية رابط التقديم والاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال لأولياء الأمور، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة وللحصول عليه اضغط على هنا.

موعد بداية وانتهاء تقديم رياض الأطفال

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن في وقت سابق فتح باب التقديم لمدارس رياض الأطفال من 1 يونيو الماضي واستمرارها لمدة شهر حتى يوم 30 يونيو على موقع محافظة المنوفية.