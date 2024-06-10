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شروط القبول في مدارس ستيم 2024.. تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

كتب:

أحمد فوزي
02:18 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
مدارس ستيم - صورة أرشيفية

مدارس ستيم - صورة أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط القبول في مدارس ستيم 2024، استعدادًا لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2024، من المنطبقة عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة. 

شروط القبول في مدارس ستيم 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية شروط القبول في مدارس ستيم 2024، وجاءت كالتالي: 

- حصول الطالب على مجموع درجات 274.5 بما يعادل نسبة 98% من المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية.

- يكون مجموع درجات الطالب 266 بما يعادل نسبة 95% إضافة إلى حصوله على  الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد، وهي:

* مادة اللغة الإنجليزية. 

* مادة الرياضيات.

* مادة العلوم.

وأكّدت وزارة التعليم أنَّه لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة، للدراسة في مدارس ستيم 2024، موضحة أنّها تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، لإعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، قادرة على الاختراع، والتفكير المنطقي والتصميم والإبداع، لمواكبة العصر التكنولوجي. 

مصاريف مدارس ستيم

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مصاريف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في العام الماضي 2023 بنحو 5 آلاف جنيه. 

رابط التقديم في مدارس ستيم 2024

وأوضحت أنّ التقديم في مدارس ستيم الكترونيًا من خلال الرابط التالي: https://stemexls.emis.gov.eg.

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بقلم أحمد فوزي