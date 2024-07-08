«التعليم» تعلن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024-2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات الصف الأول الثانوي، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025، موضحة أنَّه فقاً للقرار الوزاري رقم 245 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2017، يسدد الطلاب المقبولين بهذه المدارس التالي:-

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول ويعفى طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5 آلاف جنيه، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تمّ تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتمّ سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.

ـ يتمّ سداد قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب وفقًا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- لا يتمّ تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتمّ تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة إذا تمّ التحويل من المدرسة بعد بدء السنة الدراسية.