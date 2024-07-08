أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-7-2024 في بداية التعاملات الصباحية

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024، خلال بداية التداولات الصباحية عقب تراجعه أمس، مع استقرار الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وذكرت تقارير شعبة الذهب أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا في مصر، سجل 3 آلاف و680 جنيهًا، نظرا لنقائه الشديد حيث يستخدم في السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية نحو 3220 جنيهًا، بدلا من 3230 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2760 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2147 جنيهًا، وهو العيار الأقل الذي يتم تصنيعه في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 25 ألفًا و760 جنيها لوزن 8 جرامات من عيار 21، للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أمّا أسعار الذهب العالمية، فقد سجلت استقرار خلال بداية التعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2391 دولارًا.