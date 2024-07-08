حفلات وعروض تراثية.. فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان العلمين 2024

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، والذي يستمر على مدار 50 يوما كاملة، تشهد خلالها مجموعة واسعة من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية، بجانب عدد من الحفلات والعروض المسرحية التي تعرض للمرة الأولى.

تفاصيل فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان العلمين 2024

تحت شعار «العالم علمين» تنطلق فعاليات مهرجان العلمين 2024، يوم الخميس 11 يوليو الجاري، وخلال الأسبوع الأول يقام عدد من الفعاليات البارزة، كالتالي:

- تشهد أول أيام المهرجان حفل للفنان الكبير مدحت صالح بعنوان «موسيقى مقامات»، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساء على المسرح الروماني، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بجانب أبرز أغاني عمالقة الطرب المصري، ويعتبر الحفل حلقة خاصة من برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي من مهرجان العلمين.

وسعر تذاكر الحفل في فئتي الـVIP بـ1500 جنيه، أما الفئة الثانية بـ600 جنيه، وتتاح التذاكر عبر موقع «تذكرتي».

- في ثاني أيام المهرجان، الجمعة 12 يوليو، يقام حفل محمد منير على مسرح أرينا العلمين، في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل، ويقدم الكينج مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

وسعر تذاكر الفئة الأولى 600 جنيه، أما الفئة الثانية طاولة وتحمل 10 أفراد 80 آلف جنيها، ليصل ثمن المقعد الواحد إلى 8 آلاف جنيه.

- يقام ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان العلمين، عرض «الرقص الفسطيني»، والذي يلقي من خلاله الضوء على واحد من أبرز الملامح التراثية الفنية للشعب الفلسطيني.