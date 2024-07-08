3 ظواهر تضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بدء من غدٍ الثلاثاء، بسبب تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، فضلا عن الكتل الهوائية شديدة الحرارة، بالإضافة إلى التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بنهاية الأسبوع الجاري، والذي يعمل على حبس الرطوبة في في طبقة قريبة من سطح الأرض.

الحرارة ترتفع 3 درجات

وأضافت «منار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيترواح بين درجتين و3 درجات على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على تكون سحب منخفضة ومتوسطة في فترة الصباح الباكر، ما يساعد على تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس وانخفاض قيم الحرارة خلال فترات النهار.

طقس رطب شديد الحرارة نهارا

تابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، بأن الأجواء خلال فترة النهار بين الحارة رطبة وشديدة الحرارة رطبة نهارا في المحافظات الشمالية، وكلما اتجهنا جنوبا، كانت قيم الحرارة أعلى، بالتالي فإن الأجواء في محافظات الصعيد شديدة الحرارة.