«الأرصاد»: طقس حار رطب على العلمين والمحافظات الساحلية نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ مدينة العلمين الجديدة والمحافظات والمدن الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، تشهد طقس حار رطب خلال ساعات النهار نظرا لارتفاع الرطوبة، وتمتد الحرارة حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في العلمين الجديدة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم على العلمين الجديدة والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تتراوح بين 31 لـ34 درجة، حيث يسود طقس لطيف ومعتدل في ساعات الصباح الباكر، ومع بداية ساعات الظهيرة يسود طقس حار ورطب على الأنحاء كافة.

أجواء لطيفة ليلا

وأشارت الأرصاد الجوية، أنّه مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الليل المتاخرة، تسود أجواءً لطيفة ومعتدلة، وتنخفض قيم الحرارة الصغرى بين 9 إلى 10 درجات.

درجات الحرارة على العلمين الجديدة والمحافظات الساحلية

وبيّنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-7-2024 على مدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية، كما يلي:

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

الإسكندرية: الحرارة العظمى 32 المحسوسة 34.

مطروح: العظمى 31 المحسوسة 33.

بورسعيد: العظمى 34 المحسوسة 36.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 33 المحسوسة 35.

العريش: العظمى 34 المحسوسة 36.