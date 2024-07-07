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موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. «الأرصاد» تحذر من طقس الثلاثاء

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:45 م | الأحد 07 يوليو 2024
حالة الطقس -تعبيرية

حالة الطقس -تعبيرية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بدرجات الحرارة؛ لتصل المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

موجة حارة جديدة

وقالت «الأرصاد» إنّه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على معظم الأنحاء، حار خلال الليل، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة بشكل متزايد مع تقدم أيام الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل العظمى والمحسوسة وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

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