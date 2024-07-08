«ليلة صاحبة السعادة» في العلمين.. برومو حفل نادر عباسي بطريقة مبتكرة (فيديو)

كشف مهرجان العلمين عن برومو جديد بطريقة مبتكرة لتفاصيل حفل روائع الموسيقار عمار الشريعي يقوده المصري العالمي نادر عباسي مع الإعلامية إسعاد يونس ضمن حلقة خاصة من برنامجها «صاحبة السعادة» والذي يُقام يوم الخميس 25 يوليو على المسرح الروماني في مدينة العلمين.

برومو جديد لـ العالمي نادر عباسي

وجاء البرومو تحت عنوان «سهرة متتنسيش مع روائع الكبير عمار الشريعي يقدمها الموسيقار المايسترو نادر عباسي مع الإعلامية إسعاد يونس في حفل خاصة، وذلك عن طريق استخدام فن رسم «الكاريكتير» لشخصية الموسيقار عمار الشريعي والمايسترو نادر عباسي والإعلامية إسعاد يونس .

«ليلة صاحبة السعادة» بمهرجان العلمين، متعة مضمونة مع روائع عمار الشريعي بصوت لؤي وكارمن سليمان بصحبة أوركسترا المايسترو نادر عباسي، ويبدأ في تمام الساعة الـ10 مساء، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل.

تفاصيل حفل نادر عباسي في مهرجان العلمين 2024

الأوركسترا مكون من 92 عازفا وعازفة وكورال المايسترو، ومن المقرر تقديم خلال الحفل موسيقى مسلسلات منها «رأفت الهجان»، و«أراييسك» و«هارون الرشيد»، «حديث الصباح والمساء»، «الزيني بركات» و«امرأة من زمن الحب»، بالإضافة إلى «زيزينيا».

تنطلق الدورة الثانية في 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة.