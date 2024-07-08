«بيطري المنوفية»: تنظيم قافلة مجانية في قرية «ميت عافية» الأربعاء المقبل

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنوفية قوافل علاجية مجانية للكشف على الحيوانات المختلفة.

قافلة في قرية «ميت عافية»

وقال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، لـ«الوطن»، إنه سيتم قافلة علاجية مجانية في الوحدة البيطرية بقرية ميت عافية، التابعة لمركز شبين الكوم، الأربعاء المقبل، حيث يتم الكشف بالسونار والفحص بالميكرسكوب، فضلا عن تنظيم جلسات إرشاد بيطري لتوعية الفلاحين ومربي الحيوانات.

تنظيم قوافل طبية علاجية

وتابع «حماد»، أن المديرية تنظم قوافل بيطرية علاجية مجانية لتقديم كل الخدمات البيطرية من كشف وعلاج للحيوانات والطيور، ضمن خطة الدولة المصرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواشي أو الطيور لزيادة الإنتاجية الحيوانية.