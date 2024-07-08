محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

أجرى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، زيارة للمرضى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة والدكتور أحمد منصور مدير المستشفى.

مجاور يطمئن على المصابين الفلسطينيين

واطمئن المحافظ خلال زيارته للمستشفى على المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، موجهًا بتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم، مشيرًا إلى أن مستشفى العريش العام استقبلت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين، خرجوا جميعًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء 8 حالات تتلقى العلاج حاليًا في المستشفى.

زيارة أقسام المستشفى

وتفقد المحافظ خلال زيارته عددًا من أقسام المستشفى، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة تلقيهم العلاج في المستشفى، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى على الجهد المبذول.

وزار المحافظ مركز الدعم النفسي الخاص بالهلال الأحمر المصري في المستشفى، حيث استمع إلى شرح من متطوعي الهلال حول الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال الفلسطينيين، لمحو آثار الحرب ودعمهم نفسياً وإعادة تأهيلهم.

من جانبه أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن زيارة المحافظ للمستشفى تأتي ضمن الزيارات التي يجريها لمختلف المصالح الحكومية، ومتابعة تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.