آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن، ليتراوح ما بين 47.85 و47.89 جنيهًا، وفقًا لمواقع البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنوك

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار بعد تراجعه أمام الجنيه المصري الآن، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.94 جنيه للشراء، ونحو 48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع

فيما تراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وكان البنك المركزي المصري، أعلن اليوم عن نشاط في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024، لتسجل نمو بنحو 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.