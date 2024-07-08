وكيل «اقتصادية النواب»: الحكومة أمامها تحديات كبيرة.. أهمها احتياجات المواطن

قال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ المجلس يستعد اليوم للاستماع لبرنامج الحكومة، وبناء عليه يقرر منحها الثقة، موضحا أنّ الحكومة أمامها تحديات اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة، تتطلب خطط عمل مبتكرة وجهود غير اعتيادية للتغلب على التحديات وتوفير احتياجات المواطن.

استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشة

وأوضح عبدالحميد لـ«الوطن»، أنّ الجانب الاقتصادي يعود بشكل مباشر على المواطن ويمس احتياجاته في صورة استقرار الأسعار وتحسن مستوى المعيشة والخدمات، مضيفا أنّ الحكومة يجب أن توجه اهتمامها للجانب الصناعي والزراعي كونهما من معايير دعم الاقتصاد الوطني.

الأفكار الداعمة للاقتصاد

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ تشكيل الحكومة الجديدة مبشر بالخير، حيث تضمّ كفاءات كبيرة خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أنّ اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تقدم أيضا كل ما لديها من مقترحات ومشروعات قوانين وغيرها من الأفكار الداعمة للاقتصاد بشكل دائم، وتمارس دورها في الرقابة والمتابعة على عمل الحكومة وتنفيذ خططها الاقتصادية.